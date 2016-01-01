ДоставкаДоставка точно по времени
ПодаркиПодарки постоянным клиента
ОбслуживаниеПослепродажное обслуживание
БезопасностьЭкологическая безопасность
Каталог товаров
Подвесные кресла
Кресло Кокон Двухместные
Садовые качели
Садовые качели из ротанга
Мамасан и Папасан
Мебель для сада и дачи
Мебель из Ротанга
Шезлонги
Получите каталоги дизайнерской фабрики Украинские Конструкции
Напишите свои данные и мы Вышлем каталог на указанный адрес
Хотите быстро получить консультацию или оформить покупку?
Мы работаем без выходных - 24 часа в сутки.
Нажмите на удобный для Вас мессенджер и начните с нами диалог.
Вся история кресел каждый день, смотрите подробнее в нашим паблике Instagram
Фото клиентов, отзывы и жизнь коллекции Украинские конструкции
@instagram
Почему заказывать мебель стоит у нас?
Мебель из искусственного ротанга фабрики «Украинские Конструкции»
Вы экономите свои деньги Обратившись в нашу компанию, вы гарантировано получаете лучшее соотношение цена-качество. Благодаря накопленному опыту и отсутствию посредников мы можем предложить вам лучшую цену за высшее качество!
Вы приобретаете действительно качественный продукт Для создания вашей мебели мы используем самые качественные материалы собственного производства!
Мы думаем о вашем здоровье Благодаря уникальной системе контроля качества, мебель из ротанга от фабрики "Украинские Конструкции" будет абсолютно безопасным в эксплуатации для Вас и Ваших детей.
Товары сертифицированы
Вся продукция интернет-магазина «ukrainskie-konstruktsii.com.ua» сертифицирована и соответствует необходимым государственным стандартам. Выбирая и приобретая мебель из ротанга и прочие товары у нас, Вы можете быть уверены в комфорте и безопасности Вашей семьи!
Товары которые пользуются наибольшей популярностью
Мебель из искусственного ротанга фабрики «Украинские Конструкции»
Подвесное кресло кокон Веста (Vesta)
5280 грн.
В наличии
Подробнее
Подвесное кресло кокон Эмилия (Emiliya)
4290 грн.
В наличии
Подробнее
Подвесное кресло кокон Галант (galant)
9790 грн.
В наличии
Подробнее
Подвесное кресло кокон Дабл (Dabl)
7590 грн.
В наличии
Подробнее
Подвесное кресло кокон Адель (Adel)
2750 грн.
В наличии
Подробнее
Как мы работаем?
Мы работаем для Вас!
1
Оформление заказа
Вы оставляете заявку на сайте или по телефону
2
Подтверждение заказа
Менеджер связывается с Вами для подтверждения заказа
3
Доставка
Мы быстро доставляем Ваш товар по указанному адресу
4
Получение товара
Вы получаете товар и оплачиваете при получении
Оставить заявку
Отзывы о товарах и услугах
Отзывы наших клиентов
Татьяна Авраменко
5/5
г. Киев
Подвесные кресла Эмилия очень клссные! Заказывали домой 2 таких кресла. И сразу же в них влюбились. Отдыхаем и релаксируем теперь. Кто сомневается, берите не пожалеете.
Татьяна Авраменко
5/5
г. Киев
Подвесные кресла Эмилия очень клссные! Заказывали домой 2 таких кресла. И сразу же в них влюбились. Отдыхаем и релаксируем теперь. Кто сомневается, берите не пожалеете.
Татьяна Авраменко
5/5
г. Киев
Подвесные кресла Эмилия очень клссные! Заказывали домой 2 таких кресла. И сразу же в них влюбились. Отдыхаем и релаксируем теперь. Кто сомневается, берите не пожалеете.
Mariotti - Доступная Роскошь
Как происходит процесс покупки
Дом с участком сегодня мечта каждого. И не только из-за того, что платить квартплату не надо. В собственном доме на собственном участке можно осуществить множество задач, от чего собственное жилье станет еще более уютным и желанным. Поэтому в интернете и в реальной жизни на сегодняшний день так популярны товары для дачи и сада, и естественно для дома.

Плетеная мебель в магазинах продается относительно недавно, но спрос на нее растет до сих пор, благодаря ценам, которые падают каждый год. А смотрится она как красиво на фоне природы, зелени или водоема на собственном земельном участке. Вы увидите это на фото, которых много в интернете. Если вы все еще думаете купить мебель из ротанга на ваше землевладение или нет, почитайте информацию на нашем сайте и посмотрите иллюстрации, какие есть модели и вариации мебели.
Мебель из ротанга
Плетение из ротанга актуально уже долгое время, просто раньше мебель встретить было практически невозможно. Сейчас разнообразие мебели из ротанга просто поражает воображение, глаза разбегаются от выбора.

Диванчики, скамейки, комплекты для отдыха на даче, подвесные кресла из ротанга и даже шкафчики с тумбами. Разнообразие ротанговой мебели настолько сегодня велико, что вы будете спорить со второй половинкой, что нужно именно вам. Такая мебель из ротанга идеально вписывается в дачные загородные условия, на террасу или в комнату с камином.

Почему такая стоимость на мебель из ротанга? Нет еще таких автоматических мощностей, которые бы делали такие шикарные вариации на полном автомате, поэтому плетеную мебель изготавливают вручную. Ручная работа всегда ценится гораздо дороже, чем автоматические линии. Зачастую многие даже внешне похожие модели мебели все равно чем-то отличаются, поэтому она считается эксклюзивной.
Подвесные кресла
Уединившись в подвесном кресле, можно отдаться мечтам, вздремнуть на свежем воздухе под ласковый шелест листвы, или, дождавшись наступления ночи, взглянуть на звездное небо и раствориться в его бесконечности. Ученые рекомендуют подвесные кресла из ротанга тем, кто желает порелаксировать не только телом, но и вернуть душевное равновесие. Коконы кресел изготавливаются из искусственного ротанга различной окраски. Мягкие подушки, создающие комфорт, шьются из габардина и наполняются синтепухом. Крепится кокон к прочному каркасу, который устойчиво фиксируется на полу. Конструкция кресла занимает совсем немного места, что позволяет использовать такую мебель не только в саду, у бассейна или на веранде, но и в помещении, удачно обыгрывая интерьер. Для ценителей элегантности в каталоге есть подходящие модели подвесных кресел.
У вас остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам и ответит на ваши вопросы и поможет с выбором мебели из ротанга
2021 © NK Plast. Все права защищены.
Создание интернет-магазинов: poltor.com
Задать вопрос менеджеру
Введите свое имя и номер телефона. Наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время!
Бесплатная линия
вся Украина
0 800 33 62 16
Бесплатная линия
Киев и Киевская область
(050) 822-23-00